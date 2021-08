Als am Donnerstag, 26. August, eine 21-jährige Autofahrerin gegen 11.30 Uhr auf der Wiesmannstraße in Gelsenkirchen Schalke-Nord in Fahrtrichtung Alfred-Zingler-Straße unterwegs war, kam sie in Höhe der Glasstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne.

Die 21-Jährige wurde durch den Zusammenstoß verletzt und nach medizinischer Versorgung vor Ort zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Polizei sperrte den betroffenen Bereich für die Dauer der Unfallaufnahme.