Ein Anrufer Informierte am heutigen Freitag. 17. Juli. 2020 gegen 09:21 Uhr die Feuerwehr Gelsenkirchen, dass an der Kurt-Schumacher-Str. in seinem Wohnzimmer ein Sofa Feuer gefangen hatte.



Sofort wurden von der Leitstelle die beiden Löschzüge der Wachen Heßler und Buer sowie der Führungsdienst zur Einsatzstelle entsandt.

Bei Eintreffen der Einheiten konnte eine Rauchentwicklung festgestellt werden und alle Bewohner hatten das Gebäude bereits verlassen.

Umgehend wurde ein Trupp mit einem Kleinlöschgerät zum Brandort vorgeschickt während der Löschangriff aufgebaut wurde. Durch das schnelle Eingreifen, konnte der Entstehungsbrand zügig abgelöscht und eine Ausbreitung verhindert werden, sodass nach den Belüftungsmaßnahmen und der rettungsdienstlichen Untersuchung, alle Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.

Insgesamt war die Feuerwehr mit 20 Einsatzkräften vor Ort.