Nicht das Häschen in der Grube, sondern ein junger Fuchs in einem Loch benötigte am heutigen Nachmittag die Hilfe der Feuerwehr Gelsenkirchen. Passanten bemerkten das gefangene Tier gegen 16:45 Uhr und wählten den Notruf 112.

Ein Löschfahrzeug und das Kleineinsatzfahrzeug erreichte nach wenigen Minuten das Brachgelände an der Richardstraße.

Der Fuchs war in ein 2m tiefes Loch gefallen und konnte dieses aus eigener Kraft nicht mehr verlassen. Mit vereinten Kräfte gelang es den Feuerwehrmännern das Tier aus seiner Zwangslage zu befreien.

Die angebotene medizinische Hilfe lehnte es allerdings ab Augenscheinlich unverletzt nahm es Reißaus und verschwand auf dem weitläufigen Brachgelände.

Feuerwehr Gelsenkirchen