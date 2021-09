GE. Bei einem Unfall in der Altstadt wurde am Montagabend, 13. September, ein zweijähriges Mädchen verletzt.

Gegen 19.05 Uhr verließ die Mutter mit ihrem Kind ein Bekleidungsgeschäft, als ein bislang unbekannter E-Scooter Fahrer auf der Bahnhofstraße in Richtung Neumarktplatz fuhr und mit dem Mädchen kollidierte.

Das Kind wurde zu Boden gestoßen und verletzte sich dabei leicht. Auf dem E-Scooter befand sich neben dem Fahrzeugführer auch ein Mädchen, das ebenfalls zu Boden stürzte. Der Fahrer entfernte sich in unbekannte Richtung.

Der E-Scooter Fahrer ist circa 14 bis 15 Jahre alt und hatte kurze Haare und trug ein helles T-Shirt.

Zeugen, die den Vorfall beobachten haben oder Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Gelsenkirchen beim Verkehrskommissariat unter Tel. 0209/3656251 oder bei der Leitstelle unter Tel. 0209/ 3652160 zu melden.