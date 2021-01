Gelsenkirchen. Am Mittwoch, 11. November 2020, klingelte gegen 15:00 Uhr ein unbekannter Mann an der Wohnungstür einer 89 Jahre alten Frau, die in einer Seniorenwohnung an der Dorstener Straße in Buer wohnt.

Er gab sich als Pfleger aus und bat die Frau um einen Zettel und einen Stift, um einem Nachbarn eine Nachricht zu hinterlassen. Während die Frau die Dinge suchte, entwendete der Tatverdächtige die Geldbörse der Frau und flüchtete. Eine Kamera hat Fotos von dem Mann gemacht, als er das Haus betrat. Das zuständige Amtsgericht hat diese Bilder nun zur Veröffentlichung freigegeben, da sonstige Ermittlungsansätze ausgeschöpft sind.

Wir suchen Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben oder Angaben zu dem Gesuchten machen können. Sachdienliche Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209/ 365 -8112 oder an die Kriminalwache unter -8240. Die Fotos des Tatverdächtigen finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/gelsenkirchen-trickdiebstahl

Die Polizei warnt: Lassen Sie keine fremden Menschen in Ihre Wohnung. Schließen Sie die Tür und rufen Sie die Polizei, wenn Sie den Verdacht einer Straftat haben.