Gelsenkirchen. Am Mittwoch, 22. September 2021, bietet die Polizei eine besondere Aktion in Gelsenkirchen - Rotthausen an.

In der Zeit von 9:00 bis 14:00 Uhr steht sie auf dem Ernst-Käsemann-Platz und gebt Tipps zur Sicherheit im Straßenverkehr.

Besonders einladen möchten sie Seniorinnen und Senioren, die mobilitätseingeschränkt sind.

Auf einem von der Verkehrswacht Gelsenkirchen angeschafften Trainingsparcours haben sie die Möglichkeit, in geschützter Umgebung mit dem eigenen Rollator mögliche Gefahren auszuloten. Die Beamten geben wertvolle Tipps für eine sichere Teilnahme am Straßenverkehr.

Nachbarschaftsstifter stehen Rede und Antwort, wenn es um Mobilitätseinschränkungen im Allgemeinen geht, geben Tipps und bieten Hilfe an. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eines Sanitätshauses führen auf Wunsch kleine technische Überprüfungen von Rollatoren durch.

Schirmherrin der Veranstaltung ist Polizeipräsidentin Britta Zur.

Zeitgleich steht auch der Impfbus der Stadt Gelsenkirchen auf dem Platz. Die Impfung gegen das Corona-Virus ist kostenlos und eine Terminvereinbarung nicht nötig. Mitzubringen ist lediglich ein Ausweisdokument. Ein Impfausweis und die Krankenkassenkarte sind hilfreich.