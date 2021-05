Essen, Am Donnerstagabend 27.Mai.2021 wurde die Feuerwehr Essen über den Notruf zu einem Wohnungsbrand in die Gerscheder Weiden alarmiert.

Die ersteintreffenden Kräfte der Polizei bestätigten eine leichte Rauchentwicklung aus dem dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses.

Die kurz darauf eintreffenden Feuerwehrkräfte stellten fest, dass es in einem zurückliegenden Gebäude zu einer Verpuffung gekommen war.

Mehrere Fenster waren geborsten sowie Teile der Wohnungsausstattung in den Innenhof geschleudert worden.

Da noch unklar war, ob sich Personen in der Wohnung befanden, ging umgehend ein Trupp unter Atemschutz in das Gebäude.





Es hielt sich niemand mehr in der Wohnung auf



Der eigentliche Brand war mit einigen Litern Wasser schnell gelöscht. Durch den Druck der Verpuffung waren einige Leichtbauwände innerhalb der Wohnung aus ihren Verankerungen gedrückt. Der Einsatzleiter ließ aus diesem Grund einen Statiker nachalarmieren, der das Gebäude aus statischer Sicht frei geben konnte.

Die Feuerwehr Essen war mit zwei Löschzügen, einem Rettungswagen, einem Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Freiwilligen Feuerwehr Essen-Borbeck für rund zwei Stunden im Einsatz.

Wie es zu der Verpuffung kam, ist noch völlig unklar. Die Polizei hat die Brandursachenermittlung aufgenommen.