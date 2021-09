Am Montagnachmittag, 6. September, hat die Polizei in der Gelsenkirchener Altstadt zwei flüchtige Verkehrsunfallbeteiligte gestoppt.

Gegen 17.20 Uhr fuhr ein 25 Jahre alter Gelsenkirchener mit einem Fahrrad über den Bürgersteig der Florastraße in Richtung Essen. Beim Überqueren der Fußgänger- und Radfahrampel kamen dem Gelsenkirchener ein 15- und ein 17-Jähriger zusammen auf einem Fahrrad auf der falschen Straßenseite entgegen. Die beiden Räder stießen zusammen.

Statt sich um den Austausch der Personalien oder der Schadensregulierung zu kümmern, entfernten sich die Jugendlichen vom Unfallort.

Fahndung umgehend eingeleitet

Bei der umgehend eingeleiteten Fahndung konnte das Duo von Beamten an der Kreuzung Florastraße / Rheinische Straße angetroffen werden.

Um einen erneuten Fluchtversuch zu unterbinden, wurde der 15-Jährige von einem der Polizeibeamten festgehalten. Weil der Jugendliche sofort aggressiv reagierte, wurden ihm Handschellen angelegt. Daraufhin beleidigte er den Beamten und versuchte sich mit Gewalt wieder zu befreien. Erst als der Vater des 15-Jährigen erschien, beruhigte sich der Gelsenkirchener wieder. Alle drei Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und anschließend im Krankenhaus behandelt.

Der Polizeibeamte wurde ebenfalls leicht verletzt, verblieb aber dienstfähig.