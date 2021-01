Am Montagabend, 25. Januar, hat ein Zeuge um 22.38 Uhr verdächtigePersonen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Schalke gesehen und die Polizei

verständigt.

Demnach liefen zwei Personen mit eingeschalteterTaschenlampe um das Gebäude des Supermarktes an der Overwegstraße. Zusätzlich

vernahm der Zeuge verdächtige Geräusche.

Die eingesetzten Polizeibeamtenstellten Einbruchspuren am Supermarkt fest.

Auf dem Parkplatz trafen die Beamtenauf eine 29-jährige Gelsenkirchenerin und ihren elfjährigen Sohn, die dort

zwischen geparkten Autos hockten.

Die Beamten nahmen Beide zurPersonalienfeststellung mit zur Wache und leiteten ein Strafverfahren wegen des Verdachts des versuchten Einbruchs ein. Nach Abschluss der polizeilichen

Maßnahmen konnten Mutter und Sohn den Heimweg antreten.