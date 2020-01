Die Filmreihe für Senioren im Kulturraum „die flora“, Florastraße 26, steht im ersten Halbjahr 2020 unter dem Motto „Menschen am Rand“ und zeigt zum Auftakt am Sonntag, 26. Januar, um 15 Uhr die französische Tragikomödie „Der Glanz der Unsichtbaren“ aus dem Jahr 2019 von Regisseur Louis-Julien Petit.

Nach dem Film laden Projektwerkstatt50+ und das Generationennetz, das die Filmreihe gemeinsam mit dem Kulturraum „die flora“ veranstaltet, wieder zum gemeinsamen Gespräch bei Kaffee und Gebäck ein.

Lady Di, Edith Piaf, Salma Hayek, Brigitte Macron – die meisten Besucherinnen des Tageszentrums für wohnungslose Frauen L’Envol nennen sich aus Scham nach prominenten Vorbildern. Doch das L’Envol, einziger Ankerpunkt ihres prekären Alltags, steht vor der Schließung.

Drei Monate bleiben den Sozialarbeiterinnen, um ihren Schützlingen wieder auf die Beine zu helfen und sie in die Gesellschaft zu integrieren. Nachdem die Stadt auch noch ein Zeltcamp am Sportplatz räumen lässt, wird das L’Envol zur heimlichen Unterkunft, in der Betreuerinnen und Betreute mit ungeahntem Schwung ganz eigene Wege und Methoden zur Re-Integration entwickeln. Von jetzt an sind alle Mittel erlaubt ...

Die weiteren Termine der dritten Staffel sind am Sonntag, 23. Februar, mit dem Film „Mr. May und das Flüstern der Ewigkeit“ sowie an den Sonntagen, 22. März, 26. April und 24. Mai, jeweils ab 15 Uhr. Weitere Informationen dazu folgen demnächst.

Der Eintritt kostet 5 Euro inklusive Kaffee und Gebäck, GE-Pass-Inhaber haben freien Eintritt. Mehr Informationen und Kartenreservierung unter Telefon 1699105.