Am Montag, 11. April, beginnen die Osterferien für alle Schüler. Damit dann keine Langeweile aufkommt, arbeiten die Mitarbeiter in den städtischen Jugendzentren und auf den Bauspielplätzen bereits jetzt hinter den Kulissen und stellten abwechslungsreiche Angebote zusammen. Das Osterferienprogramm ist ein Angebot für alle Gelsenkirchener Kinder und Jugendliche. Anmeldungen zum Ferienprogramm werden direkt an den Jugendzentren und Bauspielplätze vor Ort entgegengenommen.

Das Jugendzentrum Nottkampstraße lädt zu einem bunten Programm ein: In der ersten Woche erwarten die Kinder abwechslungsreiche Ausflüge. Zusammen mit dem Bauspielplatz Horst und dem Jugendzentrum Kanzlerstraße können hier tolle gemeinsame Tage erlebt werden. In der zweiten Woche lockt eine Fahrt zum Bauspielplatz Horst, dort wird Ostern gefeiert und es stehen sportliche Aktivitäten auf dem Programm. Auf die Teilnehmenden warten viele turbulente Erlebnisse. Info und Anmeldungen gibt es beim Jugendzentrum, Nottkampstraße 32, und Tel. 0209/594585.

Am Dienstag,19. April, 12 bis 14 Uhr, findet auf dem Bauspielplatz Horst das Osterfest mit der dazugehörigen Osternestsuche und dem Osterfeuer statt. Das Fest wird begleitet von einem Programm mit jeder Menge Spaß und Abwechslung. Nähere Informationen dazu gibt es direkt beim Bauspielplatz, Bottroper Straße 40a, und Tel. 0209/514240.

Das Erich Kästner-Haus, Frankampstraße 43, Tel. 0209/771202, das Jugendzentrum an der Driburger Straße 10, Tel. 0209/398080 und der Bauspielplatz Ückendorf, Bochumer Straße 214, schlossen sich für eine Wunschbaumaktion auf dem Goldbergplatz zusammen. Die Kinder des Ferienprogramms der städtischen Einrichtungen können sich dabei während der Osterferien für Umwelt und Klima stark machen. Verschiedene Aktionen rund um das Thema Umwelt - wie beispielsweise eine Pflanzaktion - sollen den Fokus auf die Wichtigkeit des Themas lenken. Außerdem erhalten mit der Wunschbaumaktion auch Bürger die Möglichkeit, ihre Forderungen und Wünsche für den Naturschutz darzustellen. Die Aktion auf dem Goldbergplatz findet am Mittwoch, 13. April, 12 bis 14 Uhr, statt und soll die Wünsche sichtbar machen.

Rheinisches Waldpädagogium

In der zweiten Hälfte der Osterferien ist das Rheinische Waldpädagogium wieder zu Gast in der Villa, Kanzlerstraße 23. Nachdem in den Herbstferien bereits Flora und Fauna der heimischen Wälder erkundet wurden, soll sich in den Osterferien alles um Eulen, Habichte und Falken drehen. Auf dem Weg zum Kleinen Greifvogelschein geht es vor allem darum, die Welt der Greifvögel mit allen Sinne verstehen zu lernen. Eine Anmeldung ist direkt beim Jugendzentrum oder Tel. 0209/4084126 möglich.

Handwerkliches Geschick ist auf dem Bauspielplatz Ückendorf gefragt: Das beliebte, in Eigenbau erstellte Stadttor auf dem Bauspielplatzgelände muss erneuert werden. Der Zahn der Zeit hat an den Nägeln gefressen. Zum Spielen und Verstecken, Klettern und Erstürmen können die jugendlichen Baumeister am Mittwoch, 20. April, 11 Uhr, ein neues Spaß- und Spielobjekt für große und kleine Besucher erbauen. An Ostermontag findet auf dem Bauspielplatz zudem ab 15 Uhr das traditionelle Familienosterfest statt. Informationen und Anmeldungen Tel. 0209/203129.

In der ersten Osterferienwoche bietet das Jugendzentrum Tossehof, Plutostraße 89, ein Ferienprogramm für Schulkinder bis zwölf Jahre, in der zweiten Ferienwoche für Jugendliche ab 13 Jahren an. Kreativität spielt dabei eine große Rolle: Besondere Highlights sind am Dienstag, 12. April, 14 bis 15.30 Uhr, der Workshop Der Kunstkoffer unter Anleitung der Musiktheaterdarstellerin Alma Gildenast in Kooperation mit dem Kulturrucksack; am Mittwoch, 13. April, der Percussion-Workshop mit Alltagsgegenständen mit Julia Schulenberg von der Neuen Philharmonie Westfalen und der Kunst-Workshop Mixbilder am Freitag, 22. April, 13.30 bis 15 Uhr, unter Anleitung der Künstlerin Hannah Grobe. Anmeldung werden direkt beim Jugendzentrum und Tel. 0209/873355 entgegen genommen.

Kreativ wird es auch im Jugendzentrum, Buerer Straße 86: Am Dienstag, 12. April, können Kinder und Jugendliche einen Turnbeutel im Street-Art-Style gestalten. Basteln für Ostern und Eierfärben steht hier ebenfalls auf dem Plan. Mittwochs können Bilder mit Acrylfarbe auf Leinwand zusammen mit der Künstlerin Maria gestaltet werden. Informationen und Anmeldungen Tel. 0209/516165.