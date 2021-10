Platz nehmen im Wohnzimmer GE, Wilhelminenstraße 174 b: zwei abwechslungsreiche Veranstaltungen unterhalten die Gäste.

Am Donnerstag, 28. Oktober, 20:00 Uhr, findet die Unterhaltungsshow "Kunst gegen Bares" statt. Eine Offene-Bühnen-Show, bei der jeder seine Chance auf der Bühne bekommt, der meint das Publikum unterhalten zu können. Für das Publikum bedeutet das wiederum Abwechslung und Spannung pur, da nie so genau vorausgesagt werden kann, welche Art von Unterhaltungskunst - Comedy, Musik, Poetry, Zauberei - als nächstes auf der Bühne präsentiert wird. Jeden vierten Donnerstag im Monat lädt das Wohnzimmer GE auf ein Spektakel der freien Künste ein.

Unter der Moderation von Patrick von Relate wird dann auch der Monatssieger durch Münzeinwurf in die dazugehörigen Künstler-Sparschweine - jeder Künstler bekommt ein Sparschwein zugewiesen, das nach der Show vom Publikum mit Geld gefüttert werden darf - mit dem Titel "Kapitalistenschwein des Monats" gekührt. Als erste Veranstaltung der "Kunst gegen Bares"-Reihe wird zusätzlich der beliebteste Künstler - Auszählung durch Einwurf gleichwertiger Chips, die beim Einlass verteilt werden - mit einem separaten Titel geehrt.

Einlass ist um 19 Uhr, der Eintrittspreis beträgt 5 Euro, 1 Euro davon gehen in Form des Chips an den Künstler der Wahl. Anmeldung von Künstlern via facebook.com/KgB.GE.

Bei dem Trio Orangepeeler ist der Name Programm: am Freitag, 29. Oktober, 20 Uhr, gibt es von den drei Musikern Mr. Roomman, Ciao Marco und Little Toe aus Münster Vitamine für die Ohren. Aus ihrem Sound-Kosmos extrahieren sie einen musikalischen Trip aus ungewöhnlichen Songstrukturen, überraschenden Rhythmuswechseln und Melodielinien mit epischem Charakter. Die Wurzeln Ihre Musik entspringen der Vielfalt der 80er und 90er Jahre mit Einflüssen aus Acid-Jazz, Grunge, Metal, Drum ´N´ Bass und Wave. Was nach langen Sessions und intensiver Arbeit an den Songs herauskommt, ist groovig und eingängig. Im Jahr 2015 erschien nach einer erfolgreichen Crowdfunding-Aktion ihr selbstproduziertes Album „A Twist of Fake“.

Einlass ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei, um Hutspenden wird gebeten.