Im November gehen die Falken Gelsenkirchen und das Jugend-Kultur-Zentrum Spunk nach zwei Jahren Pandemie-Pause wieder auf die Suche nach dem "New Local Hero". Hier können Nachwuchsbands, Rapper*innen und Crews gegeneinander antreten. Der Auftritt auf der Bühne sollte dabei zwischen 20-30 Minuten umfassen.

Das Publikum und eine Jury wählt dann aus drei Bands die Nummer Eins aus. Für das Festival am 12. November 2022 können sich ab sofort interessierte Bands mit einer Kurzbeschreibung und einer Hörprobe bewerben. Diese kann per E-Mail an spunk.ge@gmx.de gesendet werden.

Nach der Zwangspause gehen die Falken und das Ückendorfer Spunk nun bereits zum fünsten Mal auf die Suche nach dem „New Local Hero“, um jungen Musiker*innen eine Auftrittsmöglichkeit zu bieten. Platz haben dabei alle erdenklichen Musik-Richtungen. Mit der eigenen Show soll das Publikum und eine Jury überzeugt werden. Entsprechend kann das Publikum bei dem ohne Eintritt stattfindenden Contest mitbestimmen. Dabei gilt es hier eine Erst- und eine Zweitstimme zu vergeben.