Die von dem Gelsenkirchener Künstler Anton Stankowski entworfenen Hausnummern zieren in einer von der Stadt Gelsenkirchen initiierten Neuauflage jetzt auch das Hans-Sachs-Haus.

Das Gelsenkirchener Rathaus an der Ebertstraße 11 ist nun mit zwei der quadratischen bunten Emaille-Schilder gekennzeichnet, die Hausnummer 11 ist weithin für Besucher sichtbar.

Damit schließt sich in gewisser Weise ein Kreis. Denn bereits in den 1920er-Jahren wirkte der Grafiker und Künstler Anton Stankowski beim Bau des Hans-Sachs-Hauses an der Ausgestaltung des Innenraumes mit: Als Folkwang-Schüler arbeitete er an der Umsetzung des von seinem Professor Max Burchartz entworfenen Farbleitsystems mit – einem der ersten Farbleitsysteme der Welt.

Die vier Farben rot, blau, grün und gelb wurden für dieses Farbsystem verwendet, das bis heute zudem geometrische Akzente im Rathaus setzt. Rein zufällig sind diese vier Farben nun auch auf den beiden Hausnummern mit der Ziffer eins von Anton Stankowski zu finden.



Stankowski-Schilder frei erhältlich

Die bunten Emaille-Schilder mit den Hausnummern im Stil von Anton Stankowski sind weiterhin frei verkäuflich erhältlich. Gefertigt werden sie in einer kleinen Schilder-Manufaktur im Süden Deutschlands. Rund 100 Hausnummern sind bereits bestellt worden – und auch die öffentlichen Gebäude entlang der Kulturmeile Buer wurden bereits vor mehreren Monaten mit den markanten Design-Hausnummern gekennzeichnet.

Als besonderer Clou servieren die gastronomischen Betriebe entlang der Kulturmeile in Buer ihren Gästen die Getränke seit einigen Wochen auf Bierdeckeln im Design der Stankowski-Ziffern.