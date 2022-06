Gelsenkirchen. Am Mittwoch, 6. Juli, ruft das Rote Kreuz in Gelsenkirchen-Erle von 16 bis 20 Uhr, an der Gesamtschule Berger Feld, Adaenauerallee 110, zur Blutspende auf. Der DRK-Blutspendedienst bittet, sich vorab unter www.blutspende.jetzt einen Blutspendetermin zu reservieren. So kann jeder ohne Wartezeit und unter den höchstmöglichen Sicherheits- und Hygienestandards Blut spenden. Eine 3G-Regelung auf Blutspendeterminen gibt es nicht mehr. Die Verpflichtung zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes (mindestens OP-Maske) besteht jedoch weiterhin.