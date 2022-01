Horst hat jetzt wieder einen funktionierenden Präventionsrat. Am Dienstag 18.Januar.2022 wurde in der Glashalle von Schloss Horst ein neuer Vorstand gewählt.

Vorsitzender ist Hans-Georg Kouker. Dem Vorsitzenden des Handwerksmeisterverein Horst-Emscher und Initiator der Aktion „Sauberes Horst“ steht Wolf Hoffmann zur Seite. Er hat viele Jahre den Förderverein Schloss Horst geleitet. Schriftführerin ist die Bezirksverordnete und Seniorenbeauftragte Helga Töpfer.

Bei der von Melike Aydin (sie gehört der Geschäftsführung des Präventionsrates Gelsenkirchen an) geleiteten Sitzung kamen auch schon die ersten von BesucherInnen genannten Probleme zur Sprache. So die nächtlichen Ruhestörungen im Bereich des Kiosks/Volksbank an der Industriestraße und die „wilden“ Kleingärten an der verlängerten Harthorststraße.

Hans-Georg Kouker (links auf dem Foto) will bald zu einer weiteren Sitzung einladen.