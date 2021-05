👉 Der Corona-Inzidenzwert in Gelsenkirchen lag 5 Tage unter 100 und sollte er nicht wieder 3 Tage in Folge darüber liegen, würde die CoronaSchVO es ab Dienstag, den 25.05.2021 erlauben, wieder Nicht-Lebensmittelhändler wie Textilien und Haushaltswaren auf den großen Wochenmärkten in Buer und Horst-Nord zuzulassen. Jedoch auch dann nur in untergeordneter bzw. reduzierter Anzahl.

👉 Aufgrund des hohen Händleraufkommens auf diesen Wochenmärkten, ist daher in Buer ein 14-tägiger Rhythmus der Nicht-Lebensmittelhändler geplant, um so die Wartebereiche und die Abstandsregelung zu gewährleisten. In Horst-Nord kann der Markt nur einmal im Monat von diesen beschickt werden. Auf allen anderen Märkten sind Non-Food-Händler wie gewohnt zugelassen.

Quelle: Wochenmärkte Gelsenkirchen