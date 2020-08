Wie wollen wir morgen leben, wohnen und arbeiten? Darauf will die Internationale Gartenschau (IGA) 2027 in der Metropole Ruhr Antworten geben. Bürgerinnen und Bürger können vom heutigen Montag, 3. August, an (ab 10 Uhr) bis zum 24. August eigene Ideen und Vorschläge zur Gestaltung der IGA 2027 in Gelsenkirchen über einen Online-Dialog unter https://www.online-dialog-iga.gelsenkirchen.de/dito/explore?action=startpage&id=90 mitteilen.

Herzstück der IGA 2027 in Gelsenkirchen ist der Zukunftsgarten im Bereich des Nordsternparks und die „Blaue Mitte“ an Kanal und Emscher. Hier stehen fünf wesentliche Bereiche für interessierte Bürgerinnen und Bürger zur Diskussion: Haupteingang & Amphitheater, Greentower & Kohlewäsche, Wendebecken & Spielplatz, Mobilitätsformen für den Besuchertransport sowie das Kanalufer.

Über eine interaktive Karte können Bürgerinnen und Bürger punktgenau ortbezogene Kommentare eingeben. Die Kommentare von anderen Teilnehmenden können ebenfalls kommentiert und bewertet werden. Nach Abschluss des Online-Dialogs durchlaufen die Ergebnisse eine Plausibilitäts- und Machbarkeitsprüfung und fließen in die Gestaltung der IGA 2027 in Gelsenkirchen mit ein.

Konzept der IGA 2027

Die IGA Metropole Ruhr 2027 wird die erste dezentrale Internationale Gartenausstellung. Sie wird organisiert durch die IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH als Durchführungsgesellschaft, dem Regionalverband Ruhr als Regionalinstitution für die Metropole Ruhr sowie den Kommunen und Kreisen als Projektträger. Eine enge Kooperation besteht mit dem Land Nordrhein-Westfalen, Emschergenossenschaft/Lippeverband und vielen weiteren Partnern. Labelgeber ist die Deutsche Bundesgartenschau-Gesellschaft mbH.

Gelsenkirchen ist – neben Duisburg und Dortmund – einer der Hauptschauplätze, einer von drei so genannten Zukunftsgärten. Der Gelsenkirchener Zukunftsgarten entsteht im Bereich des Nordsternparks und erstreckt sich nach Westen bis auf das Essener Stadtgebiet. Der Nordsternpark, der bereits 1997 Schauplatz der BUGA war, wird hierdurch weiterentwickelt. Damals entstand der rund 100 Hektar große Landschaftspark auf dem Gelände der ehemaligen Zeche Nordstern. Bei der IGA 2027 wird es darum gehen, beispielhaft innovative Lösungen für die Herausforderungen unserer Zeit zu entwickeln: Digitalisierung/Smart City, Klimaanpassungsstrategien, umweltschonende Mobilität, Recycling, urbane Landwirtschaft oder innovative Wohnformen.

