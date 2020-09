Bei der Kommunalwahl am 13. September. 2020 mussten auch die Sozialdemokraten in der Bezirksvertretung – West Federn lassen.

Bei der Kommunalwahl am 25. Mai. 2014 erreichten die Sozialdemokraten im Stadt Westen 54,9% und legten 1,3% zu, die Christdemokraten kam auf 19,2 % -1,0 %.

SPD 54,9% +1,3% 9 Sitze

CDU 19,2 % -1,0% 3. Sitze

DIE LINKE 4,8 % -1,0 % 1. Sitz

PRO NRW 3,9 % -1,6 % 1. Sitz

GRÜNE 4,3 % -0,7 %- 1. Sitz

FDP 1,3 % -2,4 %

AUF 1,7 % -0,4 %

PIRATEN 1,7 % 1,7 %

BBG 0,6 % 0,6 %

WIN 3,2 % 3,2 % 1. Sitz

UBP 0,3 % 0,3 %

AfD 4,1 % 4,1 % 1. Sitz

Am Abend der Kommunalwahl 2020 gab es bei den Sozialdemokraten ein böses Erwachen, die SPD – Fraktion aus dem Stadt Westen Verloren 15,5% und kamen auf 39,4 %, und Verlor zwei Sitze.

Die Frage ist nun, bleibt der bisherige Bezirksbürgermeister der SPD mit Unterstützung der CDU und anderen Parteien in seinem Amt als Bezirksbürgermeister welches er 16. Jahre ausgeübt hat?

Und eine weitere Frage Stellt sich, behält die CDU den Posten der Stellvertretende Bezirksbürgermeisterin?

Hier nun das Aktuelle Wahlergebnis und Sitzverteilung.

SPD 39,4 % -15,5 % 7 Sitze

CDU 20,7 % +1,5 % 3 Sitze

DIE LINKE 4,2 % -0,6 % 1 Sitz

GRÜNE 11,7 % +7,4 % 2 Sitze

AfD 13,5 % +9,4 % 2 Sitze

WIN 3,6 % +0,4 % 1 Sitz

AUF 2,2 % +0,5 %

FDP 4,5 % +3,2 % 1 Sitz

DKP 0,2 % 0,2 %