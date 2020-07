Das Gelsenkirchener Wohnungsunternehmen stattet seine Kundencenter in Nordrhein-Westfalen mit 17 Elektrofahrzeugen und der dafür notwendigen Ladeinfrastruktur aus. Diese Maßnahme trägt dazu bei, bis zu 51 Tonnen CO2 im Jahr einzusparen.

Bisher waren die Mitarbeiter der acht VIVAWEST-Kundencenter von Aachen bis Ahlen vorwiegend in privaten Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren unterwegs zu ihren Kunden. Nun stehen für Kundenbesuche elektrisch betriebene Renault Zoe ZE zur Verfügung. Insgesamt stellt VIVAWEST 17 Fahrzeuge an 14 Standorten bereit. An Ladesäulen oder sogenannten Wallboxen werden die Fahrzeuge mit 100 Prozent Ökostrom betankt. Die Mitarbeiter aus den Kundencentern können so ihre Kunden in den rund 100 Kommunen in Nordrhein-Westfalen im Sinne eines guten Stadtklimas verlässlich, schnell und umweltfreundlich erreichen.

„VIVAWEST verfolgt als eines der führenden Wohnungsunternehmen in Deutschland ein nachhaltiges Geschäftsmodell, das ökonomischen Erfolg mit sozialer und ökologischer Verantwortung verbindet. Deshalb haben wir uns nach einem erfolgreichen Pilotprojekt dazu entschlossen, unseren Mitarbeitern den Zugang zur Elektromobilität zu ermöglichen und in die dafür notwendige Infrastruktur zu investieren. Somit leisten wir einen weiteren wichtigen Beitrag zum Klimaschutz“, sagt Claudia Goldenbeld, Sprecherin der VIVAWEST-Geschäftsführung.

Umgang mit den Poolfahrzeugen. Die geplante Laufleistung pro Elektrofahrzeug, die hauptsächlich für Kurzstrecken eingesetzt werden, liegt jeweils zwischen 12.500 und 17.500 Kilometern im Jahr. Im Vergleich zu Diesel und Benzin betriebenen Fahrzeugen können so je nach Verbrauch der Verbrennungsmotoren insgesamt zwischen 34 und 51 Tonnen CO2 eingespart werden.

Im Verlauf der nächsten drei Jahre werden die Fahreigenschaften und der Wartungsaufwand der Fahrzeuge sowie die Einsatzhäufigkeit analysiert. Bei einer positiven Bewertung und einem entsprechenden Bedarf plant VIVAWEST, weitere Elektrofahrzeuge anzuschaffen.

Quelle: VIWAWEST