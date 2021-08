Gelsenkirchen. Einen persönlichen Besuch zum 80. Geburtstag erhielt Vonovia Mieter Paul Klein zu seinem Ehrentag. Mit einem Präsentkorb gratulierten Vonovia Objektbetreuer Norbert Schurwanz, Svea Jägersberg aus dem Bewirtschaftungsteam und Quartiersmanager Karl Cielontko.

Herr Klein ist bereits als Junge vor 70 Jahren in das Haus in der Straße Fersenbruch in Gelsenkirchen-Hessler gezogen und hat im Jahre 1987 die Wohnung dann selbst von seinen Eltern übernommen. Seit vielen Jahren – besonders seit Beginn seiner Rentenzeit – hat er sich der Vorgartenpflege des Mehrfamilienhauses angenommen. Auch in seiner eigenen Parzelle arbeitet der Rentner tatkräftig an einer ansprechenden Gartengestaltung.

Mit seiner Fitness, einem grünen Daumen und viel Liebe zum Wohnumfeld seines Zuhauses hat Herr Klein die umliegende Gartenanlage für sich und die gesamte Nachbarschaft zu einem wahren Schmuckstück entwickelt. Besonders stolz ist der rüstige Rentner und Schalke-Fan auf die Blütenpracht und den stets akkurat gemähten Rasen vor dem Haus.