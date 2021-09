Gelsenkirchen. Am heutigen Sonntag 26. September wird der Deutsche Bundestag gewählt. Hier finden Sie alle aktuellen Infos vom Wahltag in Gelsenkirchen.

Um 8:00 Uhr haben die Wahllokale geöffnet, um 18:00 Uhr schließen die Wahllokale.

Die erste Prognose zur Wahlbeteiligung in Gelsenkirchen liegt um 11:00 Uhr bei 38,38%. Der Anteil der Briefwahl liegt bei 28,67%.

2017 lag die Wahlbeteiligung zu dieser Zeit bei 30,85%.

Wer seinen Wahlraum sucht, kann ihn über den https://www.gelsenkirchen.de/de/rathaus/wahlen/bundestagswahl/wahlraeume/https://www.gelsenkirchen.de/de/rathaus/wahlen/bundestagswahl/wahlraeume/ ermitteln.