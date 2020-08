Die AfD plant am 16.8.2020 um 18.30 Uhr eine Aktion unter dem Motto „Nie wieder Sozialismus“ an der Lenin-Statue an der Horster Mitte in Gelsenkirchen-Horst. Einer der Redner ist Stephan Brandner, engster Vertrauter des Faschisten Björn Höcke.Wir rufen AUF zum antifaschistischen Protest!

Um 17 Uhr lädt die MLPD zum Sonntags-Kaffeetrinken an der Lenin-Statue ein.

Eine Protest- und Gegenkundgebung wird zu gegebenem Anlass beginnen.

Alle Gäste sind eingeladen, Kaffee und Kuchen, Transparente, Tische, Stühle, Sonnenschutz selbst mitzubringen. Es gelten die Corona-Schutzbedingungen mit Mund-Nasen-Schutz und Mindestabstand von 1,5 m.

AUFstehen gegen Neonazis – stärken wir unseren solidarischen, mutigen Zusammenhalt und den entschiedenen Protest!