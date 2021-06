CDU unterstützt Modellbau-Rennsportverein

In der Sitzung des Sportausschusses konnte der Vorsitzende des Vereins RC-Team-RuhrStörung e.V. den Verein und deren Vorhaben vorstellen.

Hierzu äußert sich der sportpolitische Sprecher der CDU-Fraktion, Andreas Batzel, wie folgt:

„Es freut uns, dass es für den Verein nun voran geht. Wir sind uns sicher, dass der Verein die Gelsenkirchener Vereinslandschaft bereichern wird.

Der Verein richtet sein Angebot auch an Jugendliche und Kinder und möchte auch für Familien ein attraktives Angebot schaffen. Eine entsprechende Nachfrage besteht und die Vorhaben stoßen auf großes Interesse.

Vor einiger Zeit nahm der Vereinsvorsitzende Kontakt zu uns auf, stellte die Planungen vor und bat um Unterstützung, da der Verein sich gerne in Gelsenkirchen ansiedeln wollte. Nachdem durch die Beantwortung unserer Anfrage aus der Sportausschusssitzung im Mai eine Klärung wichtiger Punkte wie u.a. des Lärmschutzes erfolgt ist, konnte in der Sitzung am 2.6.2021 nunmehr grünes Licht für weitere Planungen gegeben werden. Auch die Aufnahme bei Gelsensport ist inzwischen erfolgt.

Es ist schön, dass wir unterstützend tätig sein konnten. Somit wird nicht nur ein neuer Verein für Gelsenkirchen gewonnen, sondern es kann auch eine gute Folgenutzung für die derzeit ungenutzte Tennisanlage an der Reckfeldstraße erfolgen.“