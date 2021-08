Lothringer Straße neu gedacht! Temporäre Straßenumgestaltung am 21. und 22. August 2021

Wie gelingt der Umbau von Quartiersstraßen hin zu lebenswerten Orten? Dieser Frage widmet sich seit nun fast einem Jahr ein Forscher*innenteam des Wuppertal Instituts, der Emschergenossenschaft/Lippeverband sowie des Planungsbüro MUST Städtebau GmbH. Hierzu hat das Projektteam Zukunftsbilder für einen möglichen Umbau der Lothringer Straße entwickelt. Am Wochenende des 21. und 22. August 2021 soll nun der nächste Schritt gegangen werden.

„Mit der Aktion wollen wir erlebbar machen, wofür unsere Zukunftsbilder stehen und wie sich der Straßenraum dadurch verändert. Dafür wollen wir die Straße mit Pflanzkübeln, Sitzmöglichkeiten, Sonnensegeln oder einem Wasserspiel zeitweise umgestalten“ fasst Dr. Steven März, Projektleiter am Wuppertal Institut das Ziel für die Straßenumgestaltung zusammen. Wie fühlt es sich an, sich in einer Straße ohne parkende Autos aufzuhalten? Welche neuen Nutzungsmöglichkeiten können sich dadurch ergeben? Welche Probleme entstehen? Das sind nur einige der Leitfragen, die das Forscherteam mit der Straßenumgestaltung beantworten will. „Spätestens seit den Unwettern der letzten Wochen sollte allen klar sein, dass sich auch unsere Städte verändern und an den Klimawandel anpassen müssen. Entsiegelung, Verschattung und mehr Stadtgrün sind auch für die Lothringer Straße wichtige Themen, die wir gern darstellen möchten“, sagt Dr. Daniela Falter von der Emschergenossenschaft.

Die Anwohner*innen können am Aktionswochenende ausprobieren, wie die Lothringer Straße zukünftig gestaltet werden könnte. Am Samstag findet von 11 bis 15 Uhr ein offener Workshop statt bei dem Anwohner*innen und Interessierte ihre Meinungen und Anliegen zu den umgestalteten Elementen mit den Forscher*innen direkt vor Ort diskutieren können.

Zusätzlich können Ideen auf einer Karte festgehalten und vor Ort in einen Brief-kasten eingeworfen werden. „Auch wenn wir aufgrund der Corona-Pandemie nicht so viele Beteiligungsformate durchführen können, wie geplant, haben wir dennoch einen guten Mix gefunden, um möglichst viele Menschen zu beteiligen. Die Rückmeldungen helfen uns bei der Konkretisierung unserer Planungen“ fasst Robert Broesi von MUST Städtebau GmbH seine Erwartungshaltung für das Aktionswochenende zusammen.

Im Anschluss an die Beteiligung erstellt das Forscher*innenteam einen konkreten Planungsentwurf für einen möglichen Umbau der Lothringer Straße, der sowohl der Stadtverwaltung als auch der Kommunalpolitik zur Abstimmung vorgelegt werden soll.

Weitere Information zum Projekt sowie die konkreten Zeiten und Einwahldaten für die Bürger*innenbeteiligung finden sich auf der Homepage: https://lebenswerte-strasse.de

Hinweis: Für den Aufbau wird die Straße ab Freitag, 20.08.2021 ab 8 Uhr gesperrt. Der Abbau erfolgt am 22.08. ab 18 Uhr. In dieser Zeit wird weder das Parken noch das Befahren des Straßenabschnitts möglich sein. Selbstverständlich bleiben alle Hofeinfahrten sowie alle Hauseingänge über die gesamte Zeit erreichbar.