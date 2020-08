Manfred Leichtweis, SPD Stadtverordneter in Bismarck und Umweltausschussvorsitzender, freut sich: „Einer der ersten Pocket- bzw. Nachbarschaftsgärten könnte in Bismarck an der Bismarckstr 300 entstehen!“

Im Rahmen der Haushaltaufstellung hatten die Ratsfraktionen der SPD und der Grünen im Haushalt 750.000 Euro für die Errichtung von Pocket- bzw. Nachbarschaftsgärten eingestellt. Einer dieser ersten Gärten könnte nun an der Bismarckstr 300 Ecke Jägerstr. 1 entstehen.

Im letzten Jahr hatte die GGW die Häuser an der Bismarckstr. 300 und Jägerstr. 1 abgerissen, nachdem sie sie im Rahmen des „Modellvorhabens Problemimmobilien“ erstanden hat. Für die nun gewonnene Freifläche soll eine neue Nutzung gefunden werden. Angedacht von der Stadtverwaltung ist hier insbesondere ein sogenannter Pocket- bzw. Nachbarschaftspark.

„Was nun benötigt wird sind Nachbarn, die ein Interesse an einer aktiven und langfristigen Umsetzung eines (Grün-) Projekts auf der Freifläche haben“, so der Bismarcker SPD Stadtverordnete weiter. Wer hieran Interesse hat, kann sich beim Stadtverordneten und Umweltausschussvorsitzenden Manfred Leichtweis unter der Email Adresse manfred.leichtweis@spd-gelsenkirchen.de melden. Er wird diese Interessenbekundung an die zuständigen Stellen in der Stadtverwaltung weiterleiten.