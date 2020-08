Der Umweltausschussvorsitzende Manfred Leichtweis wurde angefragt, ob er sich als stellv. Sachpreisrichter mit Stimmrecht beim Wettbewerbsverfahren IGA Metropole Ruhr 2027 – Zukunftsgarten Gelsenkirchen zur Verfügung stellt. Manfred Leichtweis: „Darüber habe ich mich sehr gefreut und natürlich sofort zugesagt. An diesem für Gelsenkirchen spannenden Prozess teilzuhaben, empfinde ich als besondere Ehre.“

Der Realisierungswettbewerb hat das Ziel, konkrete Umsetzungsszenarien für die Zukunftsinsel zwischen Emscher und Rhein-Herne-Kanal zu erarbeiten. Dem Preisgericht gehören neben den Fach- auch Sachpreisrichter an. Manfred Leichtweis: „Ich bin auf innovative Wettbewerbsbeiträge gespannt. Als Leitlinie für meine Entscheidung werde ich zugrunde legen, ob die Wettbewerbsbeiträge nachhaltige Effekte auf das gesamte Stadtgebiet haben und unsere Stadt im Hinblick auf Klimaschutz, Mobilität, Wohnen und Digitalisierung ein deutliches Stück voranbringen.“

Im September geht es mit einem Kolloquium los, indem die teilnehmenden Büros die Gelegenheit haben, sich vor Ort ein Bild von dem zukünftigen IGA-Standort zu machen und Rückfragen zur Wettbewerbsaufgabe zu stellen. Ende Januar 2021 wird dann das Preisgericht über den Siegerentwurf entscheiden und danach werden die eingereichten Wettbewerbsergebnisse in einer Ausstellung öffentlich präsentiert.