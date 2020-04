Die örtliche SPD-Stadtverordnete Nezahat Kilinc begrüßt das schnelle Handeln der Stadt Gelsenkirchen mit dem Nachtparkverbot im Quartier Graf Bismarck.



Nachdem sich viele Anwohnerinnen und Anwohner bei den SPD-Vertretern gemeldet haben, setzte sich bereits am Montag, den 06. April 2020 der Vorsitzende des SPD-Ortsvereins Bismarck, Manfred Leichtweis, mit dem Kommunalen Ordnungsdienst in Verbindung und wies auf die zahlreichen Verstöße gegen die geltende Coronaschutzverordnung am letzten Wochenende hin. Ihm wurde in diesem Zusammenhang mitgeteilt, dass sich der Kommunale Ordnungsdienst bereits intensiv mit dieser Problematik beschäftigt.

„Dass nun das Nachtparkverbot bereits ab Donnerstag, 09. April 2020 ausgeweitet wird, ist ein wichtiger und richtiger Schritt“, so Nezahat Kilinc. „Darüber hinaus müssen aber insbesondere an diesem kommenden Osterwochenende die Kontrollen in der Nachtzeit verstärkt werden“, fordert die Stadtverordnete. „Und diese verstärkten Kontrollen müssen auch für die nächsten Wochen und Monate gelten“, ergänzt Manfred Leichtweis, „da nach unseren Erfahrungen insbesondere bei schönen Wetterlagen im Quartier Graf Bismarck solche Verstöße erheblich zunehmen.“