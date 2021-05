Unternehmen, die achtsam mit wertvollen Ressourcen umgehen, können gleichzeitig die Umwelt schonen und ihre Betriebskosten senken.

Seit dem Frühjahr 2000 hilft das Umweltministerium des Landes Nordrhein-Westfalen kleinen und mittleren Unternehmen in NRW mit dem Förderprogramm "Ökoprofit" bei der Optimierung ihrer Betriebsabläufe. Ein besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Müllvermeidung sowie auf der Absenkung des Wasser- und Energieverbrauches.

"Ökoprofit" steht aber auch für Zusammenarbeit: Unternehmen, Kommunen und Experten arbeiten Hand in Hand und nutzen die entstehenden Synergieeffekte, um sich gegenseitig voran zu bringen. Unterstützt werden die teilnehmenden Betriebe durch betriebliche Einzelberatung und gemeinsame Workshops mit anderen Unternehmen der Region.

Für das das Projekt "Ökoprofit interkommunal" haben sich die vier Städte Bottrop, Gelsenkirchen, Gladbeck und Herne zusammengeschlossen. Beraten wurden die 14 teilnehmenden Einzelunternehmen von einem Team von B.A.U.M. Consult, unterstützt durch die jeweiligen Umweltdienststellen sowie Wirtschaftsförderungen der teilnehmenden Städte.

Vom Musiktheater bis zur Import-Firma

In Gelsenkirchen haben im jüngsten Förderzeitraum gleich sechs Unternehmen erfolgreich an diesem Programm teilgenommen: Menila Import, Musiktheater im Revier Gelsenkirchen GmbH, RK Verpackungssysteme GmbH, K. Grote Holzverpackungssysteme GmbH, RKG Verpackungsservice GmbH und Wilhelm Prünte GmbH.

Oberbürgermeisterin Karin Welge überreichte Vertretern der sechs Unternehmen im Hans-Sachs-Haus die offizielle Auszeichnung "Ökoprofit", die die Unternehmen nun als Vorzeigebetriebe in ihrer Region kennzeichnet.

Zusammenarbeit für mehr Umweltschutz

„Ich freue mich sehr, dass Sie sich mit Ihren Unternehmen intensiv mit den Themen Umweltschutz und Energiesparen auseinandergesetzt haben. Ihre gemeinsam erreichten Ergebnisse werden nicht nur der Umwelt, sondern auf lange Sicht uns allen zu Gute kommen. Das ist ein wichtiger Baustein für unsere nachhaltigen, gesunden und damit zukunftsfähigen Städte“, betonte Oberbürgermeisterin Karin Welge bei der Vergabe der "Ökoprofit"-Auszeichnungen.

Entgegen genommen wurde die Auszeichnung von Tobias Werner, dem Geschäftsführer der Musiktheater im Revier GmbH; Christoph Schulte, Geschäftsführer der RK Verpackungssysteme GmbH, Grote Holzverpackungssysteme GmbH und RKG Verpackungsservice GmbH; Daniel Bittner, Prokurist der Wilhelm Prünte GmbH, in Vertretung des Geschäftsführers Thomas Gill, und Mevlüt Özcan, Inhaber der Menila Import GmbH.

Dr. Stefan Große-Allermann, Projektleiter Ökoprofit der B.A.U.M Consult, Thomas Jablonski, stellvertretender Referatsleiter der Wirtschaftsförderung der Stadt Gelsenkirchen, und Kai Thiemann, Klimaschutzmanager des Referat Umwelt der Stadt Gelsenkirchen, sprachen den teilnehmenden Unternehmen ebenfalls ihre Anerkennung aus.