Wie aus den lokalen und überörtlichen Medien zu entnehmen war, sind auf einem Firmen-gelände im Gewerbegebiet Am Dördelmannshof mehrere hunderte Reifen in Flammen aufgegangen.

Die Gelsenkirchener Feuerwehr war mit sechs Löschzügen im Einsatz und konnte den Brand nach knapp 13 Stunden erfolgreich bekämpfen. In der Sitzung der Bezirksvertretung Süd, die am 09. März 2021 tagte, erhielt die Öffentlichkeit die Information, dass das Reifenlager an der Stelle nicht genehmigt worden sei. Laut der Stadt Gelsenkirchen sei für die Überwachung des Rohstoffhandels die Bezirksregierung Münster verantwortlich.

„Dass auf einem Rohstoffhandel mehrere hunderte Reifen, deren Lagerung nicht genehmigt wurde, dann noch in Flammen aufgingen, lässt zumindest die Frage aufkommen, ob die Bezirksregierung Münster ihrer Kontrollpflicht ausreichend nachgekommen ist“, so Sebastian Watermeier. Weiter fügt er an: „Mit meiner kleinen Anfrage will ich erfahren, wann und in welchem Umfang die bisherigen Kontrollen auf dem Betriebsgelände stattgefunden haben. Es ist rational nicht erklärbar, dass die Menge an Reifen innerhalb von kürzester Zeit dort aufgebaut werden konnte, ohne das eine Behörde darüber Kenntnis erlangte.“

Gianluca Bruno, der Vorsitzende der SPD-Bezirksfraktion im Süden, ergänzt: „Bürgerinnen und Bürger haben sich des Öfteren an die Bezirksregierung in Münster gewandt, weil sie Verbrennungen aus dem Rohstoffhandel heraus beobachtet haben wollen. Für die Bezirksregierung gab es damals augenscheinlich keinen Anlass den konkreten Bürgeranliegen nachzugehen. Daher ist die kleine Anfrage äußerst berechtigt, inwiefern die Bezirksregierung Münster mit den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger umgegangen ist und welche Maßnahmen resultierend ergriffen wurden.

„Auch wenn die Brandursache noch nicht geklärt ist, bleibt der Umstand der nicht genehmigten Reifenlagerung äußerst fragwürdig. Die konsequenten Kontrollen und Überwachungen solcher Anlagen sind dabei unabdingbar!“, so die SPD-Politiker abschließend.