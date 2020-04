Gerade in der Corona-Krise möchte der Gelsenkirchener SPD-Bundestagsabgeordnete Markus Töns im Gespräch mit den Menschen in seinem Wahlkreis bleiben.

Wegen des Corona - Virus findet das Gespräch per Telefon am 09.April.2020 von 15:00 bis 17:00 Uhr statt.

Wie immer können die Bürgerinnen und Bürger dann mit Töns über Themen der Bundespolitik diskutieren oder persönliche Anliegen besprechen.

Aus organisatorischen Gründen bittet der Abgeordnete darum, vorher mit seinem Wahlkreisbüro (Tel. 14 57 58) einen Termin zu vereinbaren.

Die Gesprächspartner werden dann zur vorgemerkten Zeit angerufen.