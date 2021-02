Nach mittlerweile siebenjähriger Erfolgsgeschichte des vom Jobcenter Gelsenkirchen finanzierten Projektes „ganzheitliches, kultursensibles Familiencoaching“ in Gelsenkirchen Schalke wird zum 1. März dieses Jahres die zweite Beratungsstelle in Gelsenkirchen-Buer eröffnet.

Die neue Beratungsstelle befindet sich an der Gerhart-Hauptmann-Straße 15. Die Öffnungszeiten sind Montag und Donnerstag von 11 bis 15.30 Uhr, Dienstag und Mittwoch von 8 bis 15.30 Uhr sowie Freitag von 8 bis 14.30 Uhr.

Weitere Informationen finden Interessierte auch im Internet unter Familiencoaching - AWO Gelsenkirchen / Bottrop (www.awo-gelsenkirchen.de) und bei Rückfragen können die Kollegen unter Tel. 0209/36163691 erreicht werden.

Zum Projekt

Das Familiencoaching begleitet geflüchtete und migrierte Familien bei ihrem nächsten Integrationsschritt in Gelsenkirchen: Für die EU-Zuwanderer liegt dann mit der Zuweisung in das Projekt der Arbeitnehmerstatus vor. Bei den geflüchteten Menschen ist der Asylantrag beendet und die Flüchtlingseigenschaft, der subsidiäre Schutz oder ein Abschiebeverbot anerkannt worden, um durch die Mitarbeiter des Jobcenters Gelsenkirchen als Familien den Beratungsstellen zugewiesen zu werden, so dass alle vorbereitenden Schritte für die Familienmitglieder zur Integration in das Bildungssystem und in den Arbeitsmarkt eingeleitet werden können.

Vermittlung in Sprach- und Integrationskursen, Jobsuche, Beantragung von Ausweisdokumenten oder die Suche nach Kita- und Schulplätzen sind nur einige der Aufgaben, bei denen die Mitarbeiter von AWO und GAFÖG die Hilfesuchenden im kultursensiblen Familiencoaching unterstützen.

Ein besonderer Schwerpunkt in der Arbeit liegt in diesem Projektförderzeitraum bei jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren.