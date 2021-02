Das Generationennetz Gelsenkirchen bietet ab Montag, 1. März, offene Video-Sprechstunden an.

"Damit ist der erste Schritt in Richtung digitales Infocenter getan. Eine weitere Möglichkeit für Gelsenkirchener 50+, Infos, Beratung und Hilfe zu erhalten. Von Montag bis Freitag, 11 bis 12 Uhr, informieren und beraten die Mitarbeiter in einem Videokonferenzraum zu allen Fragen rund um das Thema „Gut älter werden in Gelsenkirchen“.", heißt es in der Ankündigung.

Zugang zum digitalen Raum

Zugang zum digitalen Raum erhält man über einen Link auf der Startseite des Generationennetzes unter: www.generationennetz-ge.de. Voraussetzungen für die Kontakt-Aufnahme per Video sind Internetzugang und ein entsprechendes Endgerät mit Kamera und Mikrofon (PC, Laptop, Tablet, Smartphone).

Telefonische Erreichbarkeit

Weiterhin ist das Generationennetz Gelsenkirchen telefonisch Montag bis Freitag (10 bis 16 Uhr) über die Servicenummer 0209/169 6666 zu erreichen.