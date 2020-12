Spieleklassiker in der GE-Edition

Monopoly Gelsenkirchen mit drei Häusern aus dem St. Augustinus-Verbund

Mit gleich drei Spielfeldern sind Standorte der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH in der jetzt aktuell erschienenen GE-Edition des Spieleklassikers Monopoly dabei! Gemeinsam mit Schloss Berge, dem Musiktheater im Revier oder der Schalke-Arena sind das Marienhospital Gelsenkirchen, das Sankt Marien-Hospital Buer und das St. Josef-Hospital in GE-Horst auf dem Spielplan vertreten. Ab sofort ist „Monopoly Gelsenkirchen“ im Handel erhältlich – u.a. im WAZ-Leserladen in der Ahstraße und im Gelsenkirchener Buchhandel. Der Preis pro Spiel: 39,95 EURO (im WAZ-Leserladen für WAZ-Abonnenten 34,95 EURO). Und wer weiß: Vielleicht hat das Monopoly Gelsenkirchen das Zeug, zum Weihnachtsgeschenke-Renner 2020 zu werden? Viel Spaß beim Spielen!