Gelsenkirchen. Am heutigen Samstag, 18. September 2021, macht die Stadt Gelsenkirchen mit dem Impfbus wieder ein niedrigschwelliges Impfangebot. Diesmal steht der in Zusammenarbeit mit dem DRK bereitgestellte Bus von 11:00 bis 20:00 Uhr in der City auf dem Neumarkt / Heinrich-König-Platz.

Verimpft wird Impfstoff von BioNtech.

Die Impfung ist kostenlos und eine Terminvereinbarung ist nicht nötig. Mitzubringen ist lediglich ein Ausweisdokument. Ein Impfausweis und die Krankenkassenkarte sind hilfreich.

Parallel zu dem Impfangebot findet die Veranstaltung Quartiersfonds „Aktiv für Gelsenkirchen“ und am Abend das Street Food + Music - Festival statt.

Die Stadt Gelsenkirchen bittet alle noch Ungeimpften, diese und andere Impfangebote anzunehmen und sich impfen zu lassen. Aktuelle Informationen zum Schutz vor dem Corona-Virus gibt es auf der Internetseite der Stadt unter www.gelsenkirchen.de/corona und mehrsprachig unter www.gelsenkirchen.de/coronavirus.

Nächster Standort des Impfbusses ist am Mittwoch, 22. September 2021, von 9:00 bis 14:00Uhr auf dem Ernst-Käsemann-Platz in Gelsenkirchen-Rotthausen.

Am Sonntag 26. September 2021, steht der Impfbus von 11:00 bis 18 :00Uhr Am Spinnweg 3 / An den Flachkuhlen (Parkbucht) in Gelsenkirchen Buer bei einem Nachbarschaftsfest. Geimpft wird hier mit BioNtech.

Eine Impfung mit dem Impfstoff von Johnson & Johnson, der nur einmal verabreicht wird, findet am Donnerstag, 30. September 2021, von 11:30 Uhr bis 16:00 Uhr an der Grundschule Im Brömm 6 in Gelsenkirchen-Scholven statt.

Weitere Termine sind derzeit noch in der Planung und werden ständig aktuell veröffentlicht.

Aktuell sind in Gelsenkirchen 184.891 Personen mindestens einmal geimpft. 171.046 Personen haben vollen Impfschutz.