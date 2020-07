Aus dem „Urlaub in Deiner Stadt!“ wird der „Tapetenwechsel“: Gemeinsam mit den Gelsenkirchener Hotels bieten Stadt Gelsenkirchen und die Stadtmarketing-Gesellschaft (SMG) an den kommenden 17 Wochenenden günstige Übernachtungen in den heimischen Herbergen an.

Die Aktion startet eigentlich schon an diesem Wochenende und endet am letzten Wochenende der Herbstferien (23. bis 25. Oktober). Sie kann ab sofort gebucht werden.

„Der 'Tapetenwechsel' ist 'Urlaub in Deiner Stadt' in der XXL-Version und für alle gedacht, die in den kommenden Wochen nicht wegfahren können oder wollen. Und diesmal nicht nur für Gelsenkirchener. Wer will, kann auch Freunde und Bekannte zum Tapetenwechsel in unsere Stadt einladen“, so Markus Schwardtmann, Leiter der städtischen Öffentlichkeitsarbeit.

Dabei können die Besucher nicht nur zu günstigen Konditionen übernachten, sondern auch vergünstigte Eintrittskarten für die Zoom Erlebniswelt und für Fahrten mit der Weißen Flotte auf dem Rhein-Herne-Kanal buchen. Dazu gibt es ein umfangreiches Radfahr-Paket mit Karten und einem Gutschein (3 Euro pro Person) für die Erzbahnbude an der Trasse in Ückendorf. Markus Schwardtmann: „Gerade in Corona-Zeiten nimmt das Thema Radurlaub weiter an Fahrt auf. Die Hotels in unserer Stadt haben den Trend erkannt und setzen besonders auf die Radler. Wer also unsere Stadt und die Nachbarschaft entdecken will, macht das am besten auf zwei Rädern und lädt noch Gäste von außerhalb dazu.“



Für die Drahtesel ist gesorgt

Vom ADFC zertifiziert – und damit besonders auf Radfahrer eingerichtet – sind das Courtyard by Marriott an der Arena und das Maritim-Hotel am Stadtgarten. Aber auch die anderen teilnehmenden Hotels sorgen für das sichere Unterstellen der Drahtesel. „Wir freuen uns darauf, wieder Gelsenkirchener in unserem Haus begrüßen zu können. Schön ist, dass sie gleich an 17 Wochenenden die Gelegenheit haben, uns und die Stadt besser kennenzulernen“, so Dino Klass vom Courtyard. Die zentrale Lage mitten in Gelsenkirchen und die gute Anbindung an die Radwege böten hervorragende Bedingungen für ausgedehnte Entdeckungstouren.

„Immer mehr Menschen entdecken das Ruhrgebiet und Gelsenkirchen für ihre Radtouren“, ist auch die Erfahrung von Jochen Rönisch vom Maritim-Hotel. Die Zahl der Buchungen steige kontinuierlich an. Kein Wunder, so Rönisch, schließlich erreiche man von seinem Haus das Weltkulturerbe Zollverein in nur wenigen Minuten und zahlreiche andere sehenswerte Ziele in Stadt und Region.

Neben Courtyard und Maritim sind noch der Buerer Hof und das Art Hotel Monopol mit dabei. „Da die Aktion nicht nur an einem Wochenende, sondern gleich an 17 stattfindet, werden im Laufe der Zeit weitere Häuser und Freizeiteinrichtungen gebucht werden können“, kündigt Schwardtmann an.

Alle Infos und Buchungen unter gelsenkirchen.de/tapetenwechsel.

Alle Konditionen im Überblick