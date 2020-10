1:1 – S04 holt gegen Union Berlin den ersten Zähler der Saison

Das Punktekonto des FC Schalke 04 ist nicht mehr leer. Gegen Union Berlin holte die Mannschaft von Chef-Trainer Manuel Baum am Sonntag (18.10.) den ersten Zähler der laufenden Saison. Das Tor beim 1:1-Unentschieden gegen die Eisernen erzielte Goncalo Paciencia in der 69. Minute. Zuvor hatte der Ex-Knappe Marvin Friedrich die Gäste in Führung geköpft. Fotos: FC Schalke 04