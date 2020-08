Interview mit dem Spitzensportler und Basketball-Trainer Oumar Diakite aus Geslenkirchen

AUF: Oumar, als ehemaliger Bundesligaspieler setzt du deine großen sportlichen Fähigkeiten ein um Jugendliche zu trainieren. Warum?

Oumar: Meine Motivation ist die Leitlinie: „Ein kompletter Sportler bist du nur, wenn du versuchst andere Menschen auf ihrem Wege zu helfen, egal auf welchem Gebiet.“ Es macht mir Freude Kinder und Jugendliche zu sehen, die Engagement zeigen, um Basketball zu lernen. Und das mache ich jetzt bereits seit 16 Jahren und mache es immer noch gerne.

AUF: Wie bist du zu AUF Gelsenkirchen gekommen?

Oumar: Ich bin viel rumgekommen mit dem Sport. Aber in keiner Stadt wurde ich so rassistisch behandelt von den Ämtern wie in Gelsenkirchen. Da war es gut, dass ich bei AUF nette Menschen gefunden habe, die mir Halt und Hilfe gaben. Das ist es, was mich in Gelsenkirchen hält.