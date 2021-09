Fünf Tore gegen Teutonia Schalke am 19. September 2021 in der legendären Gelsenkirchener Gkückauf-Kampfbahn "auf Schalke": Die grün-weißen Spielerinnen des VfL Grafenwald zeigten sich in beiden Spielhälften deutlich überlegen.

Ins gegnerische Tor trafen Sophie Fockenberg (Minute 25 und 81) und Alina Fockenberg (Minute 62) sowie Kristin Hemmer (Minute 32 und 38). Es gab im Spielverlauf nur eine gelbe Karte, also für die Grafenwälderinnen "alles im grünen Bereich!"

Endstand: 0:5

Text und Fotos: Peter Braczko