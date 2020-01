Dass sie ihren Hallentitel verteidigen, war für Westfalenliga-Schlusslicht YEG Hassel nicht selbstverständlich. Entsprechend war die Erleichterung nach dem Finalsieg groß. Vielleicht hat das Team jetzt den richtigen Rückenwind für eine erfolgreiche Rückrunde bekommen...

Kreismeister dürfen sich die Hasseler dieses Jahr sogar nennen, denn erstmals traten beim Budenzauber in der Schürenkamphalle auch Mannschaften aus Bottrop und Gladbeck an. Diese spielten aber bereits in der Zwischenrunde keine Rolle mehr.

Überraschend war, dass der SC Hassel nicht über die Zwischenrunde hinauskam, es qualifizierten sich der Erler SV 08, YEG Hassel, SV Horst-Emscher 08 und die SpVgg Erle 19. Letztere Mannschaft sorgte am Finaltag dann für den Wermutstropfen des ansonsten ruhigen, fairen und stimmungsvollen Turniers: Nach einer Schiedsrichter-Beleidigung wurde Erle-19-Spieler Marc-Andre Schüßler vom Turnier ausgeschlossen. Das sorgte nicht nur für Diskussionen, ob es die Beleidigung gab und wenn ja, in welcher Form, sondern auch dafür, dass Erle 19 das Turnier beendete. Alle Spiele mit Erle-19-Beteiligung wurden dann mit 2:0 für die Turnierteilnehmer gewertet. "Als Spieler will man immer gewinnen und ist emotionsgeladen dabei, ganz egal, was jetzt genau gesagt wurde, es war eine hitzige Situation. Ich denke, die Turnierleitung hat mit dem Spieler-Ausschluss richtig gehandelt. Dass Erle 19 sich dann entschieden hat, als ganzes Team aus dem Turnier auszusteigen, fand ich sehr schade. Es wäre vielleicht noch weit gekommen", erklärte Fußballkreis-Vorsitzender Christian Fischer, der die Situation live verfolgen konnte.

SpVgg Erle 19 sorgte für den Wermutstropfen



Am zweiten Zwischenrundentag setzten sich SSV Buer 07/28, Westfalia 04 Gelsenkirchen, DJK Blau-Weiß Gelsenkirchen und Viktoria Resse durch. Die beiden Drittbesten der Zwischenrundentage und damit ebenfalls im Finale: BV Horst-Süd und SV Heßler 06.

Und der SV Heßler setzte am Finaltag dann ganz eigene Akzente: Im Halbfinale setzte sich das Team von Holger Siska gegen Viktoria Resse im Neun-Meter-Schießen durch. Matchwinner war Torwart Tim Franke, der insgesamt vier Neun-Meter am Finaltag hielt und damit auch zum besten Torhüter des Turniers gewählt wurde.

Im Finale setzte sich dann allerdings Favorit YEG Hassel deutlich mit 3:0 durch und nahm den Pokal mit nach Hause. Der dritte Platz wurde nicht ausgespielt, der Erler SV 08 und Viktoria Resse teilen sich ihn sportlich.

"Das war schon stark anzusehen, was der SV Heßler da gezeigt hat", zeigte sich auch Christian Fischer positiv überrascht. "Aber am Ende hat YEG Hassel verdient gewonnen." Wichtig sei ihm vor allem, dass es ein spannendes, faires Turnier ohne Spielabbrüche war.

Turnier der Zweitmannschaften:

Auch die Zweitmannschaften suchten in der Schürenkamphalle ihre Meister: Turniersieger wurde überraschend das Team von B-Kreisligist DJK Teutonia Schalke-Nord II.

Im Halbfinale spielten die späteren Turniersieger 6:2 gegen die SSV Buer 07/28 II, und YEG Hassel II besiegte SV Horst 08 II mit 7:5 nach Neunmeter-Schießen.

Im Endspiel zeigten die Teutonen nochmal ihre Spielstärke in der Halle und schlugen YEG Hassel II mit 3:2.