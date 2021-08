Der Gold Flames Cheerleader e. V. hat nun auch für die ganz Kleinen einen neues Angebot: Am 14.08. startet das neue Team "Learning Witches" in Gelsenkirchen Ückendorf. Die beiden Trainerinnen Chiara und Junia bringen Kindern ab 4 Jahren spielerisch und sportlich die Grundlagen des Cheerleading näher. Das Ziel der beiden: Kindern den Spaß am Sport vermitteln, und gemeinsam ein Teamgefühl wachsen lassen.

Willkommen ist jeder, ob mit oder ohne sportliche Vorerfahrungen. Wer Interesse an einem Probetraining hat kann sich gerne über das Probetrainingsformular des Vereins anmelden, oder auch über die Social Media Kanäle des Vereins anfragen.

Facebook: @gold.flames.cheerleader

Instagram: @goldflamescheerleader