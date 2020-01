Jedes Jahr sind traditionell gleich zu Beginn des Jahres in allen Gelsenkirchener Stadtteilen Sternsinger unterwegs, um den Segen Gottes in die Häuser und Wohnungen zu bringen und dabei Geld für Kinder in Not zu sammeln.



Das besondere Engagement der Kinder und Betreuer würdigt Oberbürgermeister Frank Baranowski alle Jahre wieder mit einem Empfang der Gruppen aus den Pfarrgemeinden in der Zoom Erlebniswelt.

Die Veranstaltung beginnt mit der Begrüßung der rund 100 Sternsinger durch den Oberbürgermeister im Restaurant Ryokan und ein gemeinsames Lied aller Gruppen. Nach der Überbringung der Grüße schrieben die Sternsinger den Segensspruch natürlich auch auf die Pforten des Ryokan.

Nach einem gemeinsamen Imbiss erkundeten die Sternsinger als kleines Dankeschön für ihren mehrtägigen Einsatz in den verschiedenen Stadtbezirken die Tierwelt der Asienhalle. An fünf verschiedenen Stationen standen dazu die Zoolotsen bereit, um Fragen der Kinder zu beantworten und bei der Fütterung der Tiere behilflich zu sein.

Der Abenteuerspielplatz „Drachenland“ stand den Sternsingern ebenfalls zur Erkundung offen und auch dieses Angebot wurde von den fleißigen Sammlern gern in Anspruch genommen.

Das Dreikönigssingen 2020 stand angesichts der jüngsten Entwicklungen unter dem Motto: „Frieden! Im Libanon und weltweit“.