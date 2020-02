Die Fastenzeit lädt dazu ein, eingeschliffene Alltagsgewohnheiten zu überdenken, neue Perspektiven zu entwickeln und Verhaltensänderungen auszuprobieren. Das "aGEnda 21"-Büro und die evangelische Erwachsenenbildung rufen in diesem Sinne zu einem Verzicht von Plastik auf.

Denn angesichts der rund zwölf Millionen Tonnen Plastik, die derzeit jährlich in Deutschland verbraucht werden, ist es spannend und sinnvoll zugleich, den eigenen Plastikverbrauch bewusster wahrzunehmen und das Experiment zu wagen, weitestgehend auf Plastik zu verzichten.

Die Idee für dieses Projekt hatten Anna Konrad vom "aGEnda 21"-Büro und Heidi Wiesner von der evangelischen Erwachsenenbildung. Die Akteure laden interessierte Frauen und Männer jeglichen Alters in das "aGEnda 21"-Büro an der Von-Oven-Straße 19 ein.

In Inga Clever finden Interessierte eine engagierte Mitstreiterin, die gern ihre Erfahrungen und Kompetenzen in Sachen Plastikvermeidung einbringt. Inga Clever ist schon lange im Nachhaltigkeitsbereich in Projekten und Kampagnen tätig und arbeitet als Workshop-Leiterin zum Beispiel im Netzwerk teamGlobal mit.



Hintergrundwissen, Alternativen und mehr

An sieben Abenden in der Fastenzeit erhalten die Teilnehmer Hintergrundwissen zum Thema Plastik, lernen Alternativen kennen und tauschen sich über ihre Erfahrungen aus. Die Termine sind immer mittwochs, beginnend mit dem Aschermittwoch, 26. Februar, und gehen bis zum 8. April, dem Mittwoch in der Karwoche. Die kostenlosen Treffen finden immer von 18.30 bis 20 Uhr im "aGEnda 21"-Büro, Von-Oven-Straße 19, statt.

Aus organisatorischen Gründen ist eine vorherige Anmeldung erforderlich bei der evangelischen Erwachsenenbildung unter Telefon 1798-109 und 1798-122 oder per Mail an ge-kk-erw@kk-ekvw.de. Auf diesem Wege kann man auch weitere Infos zum Thema erhalten.

„Wir sind schon sehr gespannt, wer sich meldet und dazu bereit ist, Kauf- und Lebensgewohnheiten zu verändern und etwas Neues auszuprobieren“, freuen sich die Organisatorinnen.