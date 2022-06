Mit Unterstützung des Programm ‚Aufholen nach Corona‘ ist das Ückendorfer Kinder- und Jugend-Zentrum Spunk einmal in der Woche mit mobilen Angeboten im Stadtteil unterwegs. So geht es auch am Samstag, den 25. Juni 2022 zwischen 11.30 und 15.30 Uhr in der Grünfläche am Wissenschaftspark zu finden. Auf dem Programm steht ein Riesen-Jenga-Turnier und die Möglichkeit im Fußball gegeneinander anzutreten.

Ebenso gibt es hier dann auch Infos zu den Aktionen in den darauf folgenden Sommerferien. Hier wird das Ückendorfer Jugendzentrum in der ersten Ferienhälfte bei gutem Wetter von montags bis freitags verschiedene Angebote im Carl-Mosterts-Park anbieten und die kompletten Ferien montags bis freitags im Pestalozzihain zu finden sein.

Die Teilnahme an den Angeboten ist dabei kostenlos.