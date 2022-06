Vor dem ersten Ferientag, lädt das Spunk zur Beach-Party in den Garten am Festweg 21 in Ückendorf ein. Am Sonntag, den 26. Juni 2022 gibt es hier vom Falken-Team zwischen 11 und 16 Uhr eine Feier mit Musik, Spielen und was zu Essen für Kids ab 6 Jahren, die damit die langen Ferien begrüßen können.

Mit einem abwechslungsreichen Programm, der Möglichkeit zu chillen, zu quatschen und sich zu den Ferienplanungen auszutauschen wird der Sonntag kurzweilig gestaltet. Ebenso warten Cocktails und Snacks auf die Teilnehmenden Kids und bei heißem Wetter natürlich auch Wasserspiele und -schlacht.

Die Sonntagsöffnung des Ückendorfer Jugendzentrum ist durch die Förderung aus dem Programm ‚Aufholen nach Corona‘ möglich, welche zusätzliche Angebote für Kinder und Jugendliche ermöglicht.