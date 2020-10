Gelsenkirchen stand in den letzten Wochen mehrmals kurz davor, zum Corona-Risikogebiet zu werden. Es gibt immer mehr CoVID19-Infektionen an Gelsenkirchener Schulen. Viele Eltern machen sich berechtigt Sorgen. Oft sind nicht mal die Voraussetzungen gegeben, um Klassenräume durchzulüften oder das regelmäßige Händewaschen mit warmen Wasser einzuhalten.

Der Frauenverband Courage lädt herzlich ein zur Podiums- und Diskussionsveranstaltung „Wie sicher sind unsere Kinder in den Schulen und Kitas vor Corona – was ist zu tun?“ Sie findet statt am Dienstag 13. Oktober um 18.30 im Bistro des Kultursaals der Horster Mitte, Schmalhorststr. 1c, in Gelsenkirchen-Horst. Der Eintritt ist frei.

Wir diskutieren mit Ärzten, Eltern, Lehrern und Schülern und allen Interessierten, wie die Situation zu beurteilen und vor allem was zu tun ist. Einer der Podiumsteilnehmer ist auch der Gelsenkirchener Arzt Dr. Willi Mast, Mitautor des Buchs „Covid-10: neuartig, gefährlich, besiegbar“.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, um die Hygiene-Regeln einzuhalten, freuen wir uns über Anmeldungen im Vorfeld unter courage-ge-west@gmx.de .