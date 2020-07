13. März 2020. Wegen des Coronavirus mahnt der CDU-Stadtverordnete und Mitglied im Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Beschäftigungsförderung und Tourismus, Frank-Norbert Oehlert, eine Strategie an, wie mit den Belastungen für die lokale Wirtschaft umgegangen werden kann.

„Schon jetzt sind die Auswirkungen bei vielen kleinen und mittleren Unternehmen spürbar. Vor allem in der Gastronomie bleiben die Gäste aus, Veranstaltungen und Reservierungen werden storniert, so dass gerade inhabergeführte Kleinbetriebe besonders hart getroffen werden“, erklärt Oehlert. Deshalb wünscht er sich rasche und unbürokratische Entlastungen für die Gastro-Szene in Zeiten des Coronavirus.

Was andere kleine und mittlere Unternehmen in der Stadt angeht, sollten nach den Vorstellungen von Oehlert Vergaben für Aufträge so gut vorbereitet sein, dass diese zügig ausgeführt werden können. „Auch über Steuerstundungen muss nachgedacht werden. Ich gehe fest davon aus, dass die Verwaltung dazu in der nächsten Ausschusssitzung einen mündlichen Bericht abgeben wird“, sagt Oehlert abschließend.