Na, das ist ja mal ein schöner Erfolg: Bei der Durchsuchung der Hinterlassenschaften eines bis dahin nicht bekannten Verursachers haben die Ermittler des "Zentralen Betriebshofes Gladbeck" (ZBG) tatsächlich Hinweise auf den Umweltsünder finden können.

Die unerlaubte Müllablagerung befand sich im Umfeld der Ellinghorster Straße zwischen Stadtmitte und Ellinghorst. Dort wurde Renovierungsabfall einfach in die Landschaft geworfen, doch bei der Überprüfung des riesigen Berges an Bauabfällen wurden die ZBG-"Müllsheriffs" tatsächlich fündig. Den Verursacher erwarten jetzt ein Ordnungswidrigkeitsverfahren und ein empfindliches Bußgeld.

Schon seit Anfang 2019 geht der ZBG verstärkt gegen Müllsünder vor. Vorgefundene Abfälle werden nicht einfach nur abgeholt und fachgerecht entsorgt. Vielmehr fanden geschulte Mitarbeiter, in Gladbeck auch als "Müllsheriffs" bekannt, nach den Verursachern. In diesem Zusammenhang bittet der ZBG bittet um Verständnis, dass eine illegale Kippe auch schon mal eine kurze Zeit liegen bleibt, bis die Ermittlungsarbeiten abgeschlossen sind oder der Verursacher herangezogen werden kann.

Sowohl an Containerstandorten als auch in der Landschaft stellt illegal abgeladener Abfall ein Ärgernis dar, an dem sich zu Recht viele Menschen stören. Denn der Müll schädigt nicht nur die Umwelt, sondern sorgt auch für ein unschönes Erscheinungsbild der Stadt.

Merke: Auch wenn mal eine Abfallart nicht gebührenfrei über den "ZBG entsorgt werden kann, ist dies absolut kein Grund, die Abfälle zu Lasten der der Umwelt und der Allgemeinheit illegal in der Landschaft zu werfen. Illegale Müllkippe: ZBG-Ermittler findet Hinweis auf Verursacher

Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren und ein empfindliches Bußgeld erwarten den Verursacher einer wilden Müllkippe im Umfeld der Ellinghorster Straße in Gladbeck. Jemand hatte dort seinen Renovierungsabfall in die Landschaft geworfen. Beim Überprüfen des riesigen Berges von Bauabfällen fand der „Müllsheriff“ des Zentralen Betriebshofes Gladbeck Hinweise auf den Verursacher.



Der ZBG geht seit Anfang 2019 verstärkt gegen Müllsünder vor. Die Abfälle werden nicht einfach nur abgeholt und fachgerecht entsorgt. Geschulte Mitarbeiter in Gladbeck als Müllsheriffs bekannt, fahnden auch nach den Verursachern. Der ZBG bittet um Verständnis, dass eine illegale Kippe auch schon mal eine kurze Zeit liegen bleibt, bis die Ermittlungsarbeiten abgeschlossen sind oder der Verursacher herangezogen werden kann.



Illegal abgeladener Abfall an Containerstandorten und auch in der Landschaft sind ein Ärgernis, an dem sich zu Recht viele Menschen stören. Der Müll schädigt nicht nur die Umwelt, sondern sorgt auch für ein unschönes Erscheinungsbild der Stadt. Auch wenn mal eine Abfallart nicht gebührenfrei angenommen werden kann, ist dies sicherlich kein Grund, die Abfälle zu Lasten aller illegal in der Landschaft zu entsorgen.