Die Tage der Erholung scheinen vorbei zu sein: In den vergangenen 24 Stunden sind die Zahlen der Corona-Neuinfektionen im gesamten Kreis Recklinghausen inklusive Gladbeck wieder deutlich angestiegen. Dadurch stieg auch der Inzidenzwert, in Gladbeck gleich um 27,8 Punkte. Besonders traurig ist, dass kreisweit 18 weitere Todesfälle registriert wurden. Je eine verstorbene Person melden Dorsten und Herten, je vier Verstorbene gibt es in Oer-Erkenschwick sowie Recklinghausen und gar acht Tote wurden in Marl gezählt.

So gibt es aktuell (Stand 2. Januar, 6 Uhr, in den Klammern die Veränderung im Vergleich zum 1. Januar) im gesamten Kreis Recklinghausen 16.390 (+ 122) bestätigte Corona-Fälle. Von diesen gelten inzwischen aber auch 14.243 (+ 94) als genesen. Die Zahl der Todesfälle liegt bei 268 (+ 18) und schließlich gibt es in den kreisangehörigen Städten derzeit 1.879 (+ 10) aktuell an Corona erkrankte Personen. Der Inzidenzwert wird mit 134,8 (+ 4,0) angegeben.

Nachfolgend die Fallzahlen aus den kreisangehörigen Städten, in den Klammern die Veränderungen gegenüber dem Stand am 1. Januar:

Gladbeck: 2.569 (+ 31) Infizierte, 246 (+ 8) aktuell Infizierte, 2.284 (+ 31) Genesene sowie 39 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 152,1 (+ 27,8).

Castrop-Rauxel: 1.587 (+ 13) Infizierte, 214 (+ 13) aktuell Infizierte, 1.360 (unverändert) Genesene sowie 13 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 180,0 (+ 1,4).

Datteln: 1.110 (+ 6) Infizierte, 159 (- 7) aktuell infizierte Personen, 920 (+ 13) Genesene sowie 31 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 98,3 (- 8,6).

Dorsten: 1.594 (+ 10) Infizierte, 162 (- 9) aktuell Infizierte, 1.396 (unverändert) Genesene sowie 18 (+ 1) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 70,9 (+ 4,0).

Haltern am See: 524 (+ 1) Infizierte, 38 (+ 1) aktuell infizierte Person, 484 (unverändert) Genesene sowie 2 (unverändert) Todesfälle, Der Inzidenzwert liegt bei 50,2 (unverändert).

Herten: 1.808 (+ 6) Infizierte, 220 (+ 5) aktuell Infizierte, 1.548 (unverändert) Genesene sowie 40 (+ 1) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 139,1 (- 13,0).

Marl: 2.431 (+ 15) Infizierte, 286 (- 19) aktuell Infizierte, 2.116 (+ 26) Genesene sowie 29 (+ 8) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 151,1 (+ 7,2).

Oer-Erkenschwick: 994 (+ 9) Infektionen, 97 (+ 4) aktuell Infizierte, 871 (+ 1) Genesene sowie 26 (+ 4) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 155,9 (+ 9,5).

Recklinghausen: 3.069 (+ 27) Infektionen, 368 (+ 9) aktuell Infizierte, 2.642 (+ 14) Genesene sowie 59 (+ 4) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 156,0 (+ 4,3).

Waltrop: 704 (+ 4) Infektionen, 89 (+ 5) aktuell Infizierte, 604 (unverändert) Genesene sowie 11 (unverändert) Todesfälle. Der Inzidenzwert liegt bei 126,2 (- 17,0).

14.243 (+ 94) zunächst positiv getestete Personen aus dem Kreis Recklinghausen gelten inzwischen als gesundet und sind aus der häuslichen Isolation entlassen. Das sind entsprechend der aktuellen Empfehlungen des Robert Koch-Instituts diejenigen, die seit mindestens 48 Stunden symptomfrei sind, frühestens jedoch 14 Tage nach Symptombeginn. Die Gesundeten sind übrigens in den jeweiligen Gesamtzahlen der Städte des Kreises Recklinghausen enthalten.