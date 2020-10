Am Freitag (30oct20) wurde die DRK Service und Notrufzentrale Gladbeck über Alarmtelefon alarmiert für einen Rettungshundeeinsatz in Ense (Kreis Soest).

Die Polizei sucht derzeit nach dem 67- jährigen Heinrich W. aus Ense. Der in Haus Füchten wohnende Mann hat seinen Wohnort gegen 13:00 Uhr mit unbekanntem Ziel verlassen. Der Vermisste leidet an Alzheimer und ist örtlich nicht orientiert - es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich der Vermisste in hilfloser Lage befindet.

Der diensthabende Disponent alarmierte nach Maßnahmenkatalog die Rettungshundeteams.

Die dann in den EINSATZ - Flächensuche - entsandt wurden.

An den umfangreichen Maßnahmen waren neben Kräften der Polizei Soest auch Einheiten der Feuerwehr Ense und Möhnesee mit einem geländegängigen Fahrzeug beteiligt.

Nachdem der Suchbereich immer weiter eingegrenzt wurde, konnte der Vermisste durch eine Motorradstreife und eine Hundeführerin der Rettungshundestaffel des DRK in unwegsamen Gelände gefunden werden.

Der Vermisste wurde dem Rettungsdienst übergeben.

Ein toller Erfolg für unsere Rettungshunde und den ehrenamtlichen DRK Hundeführern.

Die DRK Rettungshundestaffeln in Westfalen-Lippe stehen an 365 Tagen im Jahr für Einsätze bereit.

Die Teams werden von ehrenamtlichen DRK Hundeführern und Helfern der Rotkreuzgemeinschaften gebildet.

Ein starkes EHRENAMT -

Vielen Dank für Euren unermüdlichen Einsatzwillen auch in der jetzigen Pandemielage.